Северяне массово совершат поверхностное омовение в прорубях, забывая о душе

В Мурманской области идут последние приготовления к традиционному обряду духовного очищения - к празднику Крещение Господне. К этому дню по всему региону оборудовали 17 купелей.

Совсем немного времени осталось до святого праздника, когда сотни мурманчан придут на Семёновское озеро, чтобы окунуться в купель. А в преддверии этого действа специалистами МЧС проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будущих массовых крещенских купаний. Мониторинг льда и его структуры показали, замерзшее покрытие соответствует требованиям и нормам. Накануне водолазы обследовано дно озера в районе проруби, ничего опасного они там не обнаружили.

Александр Кульшенко, старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы напомнить, что с 18 до 19 января жители Заполярной столицы смогут совершить обряд омовения в специально оборудованной купели в районе домика «моржей». Уже сегодня на официальном сайте ГУ МЧС РФ по МО можно ознакомиться со списком рекомендованных мест, специально оборудованных на территории Мурманской области».

Опытные любители зимнего плавания приходят к домику «моржей» каждый день. Говорят, стоит один раз попробовать, и плавание в почти ледяной воде становится неотъемлемой частью жизни, все хвори отступают, плохое настроение и депрессии закаленным пловцам и вовсе не знакомы.

Борис Булатецкий, любитель зимнего плавания: «Я пришёл в октябре, проплыл кружок, ещё льда не было. И так каждый день - кружок-кружок. На Богоявление будет много людей, праздник. Но не надо заплывы устраивать, достаточно просто окунуться. Три раза как положено».

Но нельзя забывать, прежде чем решиться на погружение в ледяную воду, следует посоветоваться с врачом, при его одобрении, пройти долгий путь подготовки. Существует методика и, конечно, противопоказания, пренебрегать которыми опасно. А тем, кто ещё не приобщился к ледяному плаванию, можно просто порадоваться за смельчаков и взять совет у бывалых моржей, их в Мурманске много.

Борис Булатецкий, любитель зимнего плавания: «Мы общаемся с теми, кто давно занимается зимним купанием. Интересуюсь, как правильно подготовиться, нельзя просто так взять и прийти. Можно посоветоваться с врачом».

Священные Иордани (так называют проруби для духовного очищения) в Мурманской области будут открыты в ночь с 18 на 19 января в 17 местах. Освятят воду накануне. Так, на Семёновском озере в Мурманске купания начнутся в 21 час.