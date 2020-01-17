ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Парные и непарные люди, или Жить для себя или для другогоОбещают много, а как уж будет, не знаю
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.01.20 19:30

Северяне массово совершат поверхностное омовение в прорубях, забывая о душе

В Мурманской области идут последние приготовления к традиционному обряду духовного очищения -  к празднику Крещение Господне. К этому дню по всему региону оборудовали 17 купелей.

Совсем немного времени осталось до святого  праздника, когда сотни мурманчан придут на Семёновское озеро, чтобы окунуться в купель. А в преддверии этого действа специалистами МЧС проводятся все необходимые мероприятия по обеспечению безопасности будущих  массовых крещенских купаний. Мониторинг льда и его структуры показали, замерзшее покрытие соответствует требованиям и нормам. Накануне водолазы обследовано дно озера в районе проруби, ничего опасного они там не обнаружили.  

Александр Кульшенко, старший государственный инспектор центра ГИМС МЧС России по Мурманской области: «Хотелось бы напомнить, что с 18 до 19 января жители Заполярной столицы смогут совершить обряд омовения в специально оборудованной купели в районе домика «моржей». Уже сегодня на официальном сайте ГУ МЧС РФ по МО можно ознакомиться со списком рекомендованных мест, специально оборудованных на территории Мурманской области».

Опытные любители зимнего плавания приходят к домику «моржей» каждый день. Говорят, стоит один раз попробовать, и плавание в почти ледяной воде становится неотъемлемой частью жизни, все хвори отступают, плохое настроение и депрессии закаленным пловцам и вовсе не знакомы.

Борис Булатецкий, любитель зимнего плавания: «Я пришёл в октябре, проплыл кружок, ещё льда не было. И так каждый день - кружок-кружок. На Богоявление будет много людей, праздник. Но не надо заплывы устраивать, достаточно просто окунуться. Три раза как положено».

Но нельзя забывать, прежде чем решиться на погружение в ледяную воду, следует посоветоваться с врачом, при его одобрении, пройти долгий путь подготовки. Существует методика и, конечно, противопоказания, пренебрегать которыми опасно. А тем, кто ещё не приобщился к ледяному плаванию, можно просто порадоваться за смельчаков и  взять совет у бывалых моржей, их в Мурманске много.

Борис Булатецкий, любитель зимнего плавания: «Мы общаемся с теми, кто давно занимается зимним купанием. Интересуюсь, как правильно  подготовиться, нельзя просто так взять и прийти. Можно посоветоваться с врачом».

Священные Иордани (так называют проруби для духовного очищения) в Мурманской области будут открыты в ночь с 18 на 19 января в 17 местах. Освятят воду накануне. Так, на Семёновском озере в Мурманске купания начнутся в 21 час.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПришло ли время северного шельфа?
-ФоторепортажПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»Мурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флота
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманской областной Думе исполнилось 25 летНЕНЕЦКИЙ ЗАПОВЕДНИК. Дневник поморской путешественницыЧетверть века Парламентской ассоциации Северо-Запада России
-Политбарометр
ПодробнееВернув смертную казнь, можно повысить рейтинг доверия Владимиру Путину
-Слово не воробей...Денис Клебанов займётся «точечной селекцией»
-Ходят слухи…Сколько «жизней» у авианосца «Адмирал Кузнецов»?
-

Последние комментарии

Илона
17.01.20 14:46
Большое спасибо за ответ!!! в моей квартире все в порядке, течет у соседей ниже этаже, это маленькое пояснение.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Илона
16.01.20 19:26
Здравствуйте! Подскажите,как быть в следующей ситуации. УК хочет поменять трубу в санузле, но мне предлагают за доп.плату снять унитаз, а назад его поставить отказываются, говорят оч.старый и типа пок
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Глебовна
14.01.20 21:51
Враньё. И школу не откроют и многие учителя без работы остались.
Комментарий к новости:Большая перемена для первой школы Мурманска растянется на полтора года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире22:00«Серена». Художественный фильм (+)23:45«Сделано в СССР». Научно-популярная передача (12+)05:00«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиЦены на бензин на некоторых АЗС Мурманской области немного подросли-PRO ВалютуКурс евро снизился на 12 копеек, доллар потерял почти 4 копейки-PRO ЭнергетикуВ ноябре в Мурманской области отмечен значительный рост энергопотребления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 января-PRO Нефть и газПришло ли время северного шельфа?-PRO ЗаконыПроисхождение крупной суммы требуется подтверждать - Мурманская таможня
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
06.01.20: В преддверии Рождества Владимир Жириновский во время посещения новогодней ярмарки в Москве раздавал гражданам деньги, приговаривая: «Дети, инвалиды. Кто ещё? Сироты, крепостные, холопы». Как Вы относитесь к таким действиям политика федерального уровня?Проголосовало: 428 человек
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика