Северяне могут оформить гараж в собственность

Северяне могут без лишних хлопот зарегистрировать гараж и участки, на которых они расположены.

Процедура оформления предельно проста, большую часть бумажной волокиты возьмут на себя органы местного самоуправления. Главный плюс для владельца гаража в том, что он может узаконить недвижимость и распорядиться ею по своему усмотрению: продать, оставить в наследство или подарить.

Без согласования с собственником гараж не имеют права снести, а в случае строительства дороги или жилья гражданин получит материальную компенсацию. На зарегистрированные гаражи и землю начисляются налоги.

Анна Бойко, руководитель Росреестра по Мурманской области: «Для того, чтобы более конкретную информацию получить, можно обратиться в наше управление, и мы уже укажем какой необходим перечень документов, мы подскажем как легко и просто это сделать».