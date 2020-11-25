Северяне могут «попилить» региональный бюджет на 2021-2023 годы

Северяне могут принять участие в заочных публичных слушаниях по законопроекту о региональном бюджете на 2021-2023 годы. Об этом сообщает Министерство финансов Мурманской области

Участниками слушаний, кроме депутатов Мурманской областной Думы, представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, могут быть простые северяне и представители общественных объединений. Желающим принять участие в этом важном деле нужно по 8 декабря 2020 года направить свои предложения на электронный адрес облдумы с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места жительства.

Если это организация, то наименования и адреса юрлица, а также фамилии, имени, отчества руководителя или представителя.

Традиционно по проекту областного бюджета подготовлена брошюра, где информация о финансовом плане региона представлена в доступном и понятном для широкого круга пользователей формате.