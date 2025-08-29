Северяне могут присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»

С 6 по 27 сентября в Мурманской области проведут Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Как и в предыдущие годы, приоритетными объектами акции становятся парки, скверы, зелёные зоны вблизи водоёмов.

Традиционно на уборку выходят северяне всех возрастов: школьники, сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных бюджетных и казённых учреждений.

Год назад общими усилиями почти 4 тысяч неравнодушных северян было собрано более 400 кубометров мусора и очищено 220 гектаров территории.

Подробно о событии можно узнать на сайте Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия».