ОПАСНОСТИ ДОЛГОВ В МИКРОЗАЙМАХ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЗАЁМЩИКАМВ Мурманской области действуют уникальные меры поддержки для работников системы образования и науки
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.08.25 19:30

Северяне могут присоединиться к Всероссийскому экологическому субботнику «Зелёная Россия»

С 6 по 27 сентября в Мурманской области проведут Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия». Как и в предыдущие годы, приоритетными объектами акции становятся парки, скверы, зелёные зоны вблизи водоёмов.

Традиционно на уборку выходят северяне всех возрастов: школьники, сотрудники органов исполнительной власти, администраций муниципальных образований, государственных и муниципальных бюджетных и казённых учреждений.

Год назад общими усилиями почти 4 тысяч неравнодушных северян было собрано более 400 кубометров мусора и очищено 220 гектаров территории.

Подробно о событии можно узнать на сайте Общероссийского экологического общественного движения «Зелёная Россия».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Д.О Вернер
28.08.25 18:13
Во всём виновата скамейка: не имела инвентарного номера и даты очередной проверки; не была вписана в карту СОУТ РМ лаборанта; в ИОТ для лаборанта отсутствовала информация по её эксплуатации...
Комментарий к новости:Государственным инспектором труда установлено несколько причин несчастного случая в Мурманском областном краеведческом музее
чаплин
26.08.25 19:48
их надо не выявлять а вызвалять из страны!!! одна грязь и негатив от них!!!
Комментарий к новости:В населённых пунктах Мурманской области проводят регулярные рейды по выявлению мигрантов, не вставших на воинский учёт
Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
-Правовая консультация (18+)В России с 1 сентября изменится порядок расчёта отпускных и пособий. Юрист hh.ru рассказала о самых важных изменениях
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:05«Медленное ТВ-Камин».05:05«Совесть». Художественный фильм (16+)07:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: лето кончается, в России наметился рост потребительских цен-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 56 копеек, а доллар окреп почти на 4 копейки-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС прошла проверка Ростехнадзора по трём направлениям-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 29 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Малому и среднему бизнесу упростили порядок присоединения к электросетям
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»