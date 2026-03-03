Северяне начали подготовку к ежегодной акции «Диктант Победы»

Несмотря на то, что мероприятие проведут только 24 апреля, освежить знания лучше заранее.

24 апреля наш регион присоединится к масштабной акции «Диктант Победы», объединяющей тысячи людей всех возрастов. В этом году задания посвящены 130-летию со дня рождения маршала Георгия Жукова, ключевым событиям Великой Отечественной войны, юбилейным датам, приходящимся на текущий год.

Отдельный блок вопросов - о тематике специальной военной операции.

Отметим, что в прошлом году «Диктант Победы» написали 13 тысяч северян.