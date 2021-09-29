Северяне начали получать уведомления на уплату налогов

Северяне начали получать уведомления на уплату имущественных налогов. Заплатить по счетам необходимо до 1 декабря.

Всего жители региона должны пополнить казну на более чем 1 миллиарда рублей.

Первыми уведомления получат те физлица, которые пользуются сервисом «Личный кабинет налогоплательщика», на этой же платформе можно провести платёж по начислениям в онлайн-формате. Чуть позже напоминания поступят и в бумажной форме, их разошлют в виде заказных писем.

Следует помнить, что срок хранения таких уведомлений в почтовом отделении составляет 1 месяц.

Наталья Толстых, начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Мурманской области: «У нас всего сформировано 346 уведомлений. 40 процентов физлица, которые увидят уведомления в «Личных кабинетах» и более 200 тысяч получат на бумаге по почте».