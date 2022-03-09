Северяне напрасно опасаются повышения цен в продуктовых магазинах

В Мурманске уже закрылись некоторые непродовольственные магазины. Сейчас многие опасаются повышения цен в продуктовых точках. Но пока особых проблем с этим нет.

Ажиотажа в магазинах сейчас не наблюдается, как это было, например, в начале пандемии. Люди стараются разумно подходить к покупкам. Но на всякий случай, чтобы избежать момента спекуляции, в одной и торговых сетей Мурманска ввели ограничения на выдачу товара. Так, набрать корзину сахара, например, не получится, отметил директор филиала.

Хабас Шухов, директор мурманского филиала сети магазинов: «Ограничения мы ввели с 5 марта, видя, как я сказал ранее, спекулятивный спрос. Мы ограничили в рамках одной покупки отпуск трёх позиций не более 5 штук, 5 кг в одни руки. Речь идёт о сахаре, гречневой крупе и тушке птицы».

По словам представителя магазина, дефицита или отсутствия товаров у них не наблюдается. Вся продукция есть и на прилавках, и на складах. Поставки ежедневные. И главное, что цены на продукты прежние.

Хабас Шухов, директор мурманского филиала сети магазинов: «Мы приняли решение о замораживании наценки. На более 300 позиций товаров повседневного спроса мы зафиксировали наценку не более 5%. Этот список есть у администраторов. На ценниках мы фиксируем социально значимые позиции, там сокращенно написано «Соц».

В эти позиции входят товары первой необходимости. Что касается остальных товаров – наценок на них пока тоже не наблюдается, делятся представители магазина.