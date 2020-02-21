Северяне не готовы отказаться от гендерных праздников

А теперь к праздникам предстоящим. Речь о Дне защитника Отечества и Международном женском дне. Нужны ли они в существующем гендерном виде. И кого поздравлять, например, 23 февраля: мужчин или только тех, кто служил? А служат у нас в настоящее время и женщины!

Об этом журналисты редакции «Арктик-ТВ» расспросили мурманчан. Получился необычный срез мнений:

- Девушек тоже можно поздравлять. В принципе, женщины тоже у нас сильный пол.

- Праздники можно не делить.

- Кто служил, того надо обязательно поздравлять.

- Мужские и женские праздники нужны, как же без них. Но слишком бывают длинные праздники.

- 23 февраля надо поздравлять тех, кто служил. Хотя, поздравляем по привычке и детей тоже.

8 марта и 23 февраля, я думаю, нужны. Как-то хочется отметить и мужчин, и женщин.

- Защищать Отечество, наверное, может любой человек, кто хочет. Я так думаю.

- Я думаю, что классно, когда получает каждый человек то, что он хочет.