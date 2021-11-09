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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)09.11.21 19:30

Северяне оценивают новый сквер у памятника В.И. Ленину

Памятник В.И. Ленину стоял за строительным забором несколько месяцев. Подрядчик все это время приводил в порядок территорию сквера, устанавливал фонари и лавочки.

Сквер в самом центре Мурманска наконец освободили от ограждений, которые прятали его несколько месяцев. За забором тем временем шла активная работа, результат которой теперь может оценить каждый. 

Торжественного открытия по случаю завершения реконструкции не было. Сдать объект в эксплуатацию подрядчик должен был ещё в конце лета, но в график работ, вероятно, уложиться не получилось. Сейчас из-за снега увидеть, как уложена плитка невозможно. А некоторые и вовсе не заметили перемен.

Сквер реставрировали с учётом требований, предъявляемых к сохранению объектов культурного наследия, поэтому радикальных новшеств здесь нет. Тем не менее, многих удивило непривычно большое число фонарей, установленных на относительно небольшом участке. 

Дедушке Ленину и посетителям сквера темно точно не будет, мы насчитали более 40 светильников, а ещё 4 обзавелись новыми плафонами.

Горожане обратили внимание и на конструкции в виде красных звезд и триколора.  Нашлись те, кто скептически отнеслись к такому необычному дизайнерскому решению. 

Понравилась бы вождю пролетариата недавно благоустроенная и осовремененная территория или нет, можно только догадываться. В любом случае, северянам у припорошенного снегом Владимира Ильича отдыхаться будет гораздо комфортней.  

Комментарии

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Последние комментарии

Игорь
07.11.21 09:13
Да, без пояснений понять значение этого арт-объекта довольно сложно. Надеюсь, что брёвна пропитали противопожарным составом, а то некоторые молодые люди подумают, что это заготовка под костёр.
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Николай
02.11.21 22:46
А где эти участки? *** Перечень участков можно посмотреть на сайте Мурманскстата: https://murmanskstat.gks.ru/folder/138886 Редакция.
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макс
27.10.21 00:49
Освободили, когда пираты уже свинтили с контейнеровоза.))))
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