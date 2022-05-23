Северяне очищают родниковые территории от мусора

На роднике «Лапландский», который находится недалеко от Оленегорска, состоялся субботник. Первый в проекте Единого волонтёрского центра региона «От родника до океана» платформы «Чистая Арктика».

Александр Исаков, и.о. генерального директора АО «Олкон»: «Мы все пользуемся данным родником для набора воды. И многие оленегорцы им пользуются. Поэтому мы хотим сохранить в чистоте, порядке и благоустроить его. В районе Оленегорска находятся ещё два родника. Они останутся также в нашем внимании, мы наведём на них порядок. И сюда, скорее всего, вернёмся в первой декаде июня».

В уборке территории у родника «Лапландский» рядом с Оленегорском приняли участие более 30 человек. Добровольцы собрали и вывезли 26 мешков мусора.

Проект «От родника до океана» включает планы по уборке и благоустройству 10 популярных локаций в Мурманской области. Ближайший субботник состоится 25 мая у родника «Каменистый» на 13 км автотрассы в Териберку.