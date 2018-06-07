Северяне отдыхают, а в это время подрастут коммунальные тарифы

Накануне «прямой линии» с Владимиром Путиным, Президентом РФ, комитет по тарифному регулированию Мурманской области опубликовал новость способную расстроить многих жителей региона. Стали известно, насколько с 1 июля подорожают коммунальные услуги.

Тарифы на электроэнергию остаются самыми минимальными по Северо-Западу, но отличаются для сельской местности и городов. А вот голубое топливо - единственный ресурс, который не ударит по кошельку пользователей, его стоимость не менялась в нашем регионе последние три года. Чего не скажешь о тепле. Тарифы за отопление в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими. Цены на мазут - основной параметр, влияющий на повышение тарифов на отопление, не подлежит государственному регулированию и формируется по результатам конкурсов и торгов. Например, только в I квартале этого года цена на мазут выросла на 14%.

Ожидаемый рост совокупной платы граждан в среднем по Мурманской области сложился ниже федеральных параметров и составит не более 2,4%.

Платёжные документы с новыми тарифами жители Мурманской области увидят в августе, когда будут выставлены счёта за июль.

Тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области с 1 июля составят: для домов с газовыми плитами – 2,680 руб./кВтч (до 1.07.2018 – 2,650 руб./кВтч); для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 1,892 руб./кВтч (до 1.07.2018 – 1,862 руб./кВтч).

Розничные цены на газ сжиженный составят (с НДС): АО «Мурманоблгаз» – 64,49 руб./кг или 136,62 руб./куб.м. C учётом особенностей региона на текущий момент тарифы на газ сложились самыми максимальными по СЗФО.

Тарифы на тепловую энергию в Мурманской области по-прежнему остаются самыми высокими по Северо-Западному федеральному округу. Средний тариф для населения с 1 июля составит 3150,36 руб./Гкал с НДС.

Тарифы на коммунальные ресурсы в сфере холодного водоснабжения составят 24,32 руб./куб.м с НДС.

Тарифы в сфере водоотведения - 19,77 руб./куб.м с НДС.