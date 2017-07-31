Северяне откликнулись на призыв активистов организации «Природа и молодёжь»

Жители Мурманска даже в сезон летних отпусков активно поддержали экологическую акцию общественной молодёжной организации «Природа и молодёжь», сдав 2 тонны макулатуры.

Такая акция в областном центре проводится не в первые, есть у экологов и свой рекорд по сборам – более 4 тысяч килограмм бумаги и картона, но столько в организацию приносят в зимний период. Большую долю в сдаваемой макулатуре составляют книги. В городах прослеживается тенденция, когда северяне активно избавляются от печатных изданий и крупных домашних библиотек. Самые ценные экземпляры, активисты оставляют для буккроссинга - обмена книгами, остальные идут на переработку. Много использованной бумаги поступает от организаций города и области. Одни из главных поставщиков макулатуры это бухгалтерии, которые накапливают целые горы коробок с использованными листками офисного формата.

Например, в этот раз к акции присоединились сотрудники офиса «Деревни SOS», Визовый сервисный центр и жители Гаджиево.

Следующий сбор состоится только середине сентября.

- Сбор макулатуры - это одна из составляющих принципа раздельного сбора отходов, к которому мы стараемся идти, как экологическая организация его стараемся развивать, - рассказывает Дарья Матвеенкова, пресс-секретарь областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодёжь». - Сбор макулатуры помогает использовать имеющиеся бумажное сырьё, делать из неё новые товары. Нет необходимости рубить деревья, затрачивать производственные мощности, когда можно просто переработать то, что уже есть, просто уже использовано.