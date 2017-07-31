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День за днём с «Арктик-ТВ»31.07.17 19:30

Северяне откликнулись на призыв активистов организации «Природа и молодёжь»

Жители Мурманска даже в сезон летних отпусков активно поддержали экологическую акцию общественной молодёжной организации «Природа и молодёжь», сдав  2 тонны макулатуры.

Такая акция в областном центре проводится не в первые, есть у экологов и свой рекорд по сборам – более 4 тысяч килограмм бумаги и картона, но столько в организацию приносят в зимний период. Большую долю в сдаваемой макулатуре составляют книги. В городах прослеживается тенденция, когда северяне активно избавляются от печатных изданий и крупных домашних библиотек. Самые ценные экземпляры,  активисты оставляют для буккроссинга - обмена книгами, остальные идут на переработку. Много использованной  бумаги поступает от организаций города и области. Одни из главных поставщиков макулатуры это бухгалтерии, которые накапливают целые горы коробок с использованными листками офисного формата.

Например, в этот раз к акции присоединились сотрудники офиса «Деревни SOS», Визовый сервисный центр и  жители Гаджиево.

Следующий сбор состоится только середине сентября.

- Сбор макулатуры - это одна из составляющих принципа раздельного сбора отходов, к которому мы стараемся идти, как экологическая организация его стараемся развивать, - рассказывает Дарья Матвеенкова, пресс-секретарь областной молодежной общественной экологической организации «Природа и молодёжь». - Сбор макулатуры помогает использовать имеющиеся бумажное сырьё, делать из неё новые товары. Нет необходимости рубить деревья, затрачивать производственные мощности, когда можно просто переработать то, что уже есть, просто уже использовано.

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Последние комментарии

Павел
31.07.17 14:51
Не знаю с чем это связано, но теперь на проходных ММРП стоят их же работники. В плане экономии расходов это, наверное, выгодно, а вот в плане того, что порт сам себя охраняет - это несколько подозрите
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Валентина
31.07.17 12:38
Жители Островного ждали, когда построят причал ПДЛ, а теперь бегают от причала на причал. И у каждого вещей полно. Власти вообще ничего не думают. С каждым годом всё хуже и хуже. К тому же ходит тепло
Комментарий к новости:Причал Арктической гавани красиво пустует, а пассажиров теплохода «Клавдия Еланская» гоняют в рыбный порт
Поморник
30.07.17 17:44
Да, есть что-то завораживающее в этих ровных и красивых шеренгах военных моряков. Согласен с предыдущим откликом, что за этой мишурой прячутся картинки страшных военных будней - взрывы, рваный металл,
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