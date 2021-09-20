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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.09.21 19:30

Северяне поддержали программу «На Севере – жить», растёт объём инвестиций, план капремонта МКД выполняется – хорошие новости с оперативки

В нашем регионе создан совет по развитию спорта, а волонтёры будут получать бонусы по спецкартам. Об этом и много другом важно и актуальном говорили сегодня на оперативном совещании под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Началось оперативное совещание в региональном правительстве с подведения итогов выборов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я очень благодарю жителей Мурманской области, которые отдали свой голос, в том числе за актуализацию программы «На Севере – жить». Я напомню, что 23 тысячи человек внесли свои предложения в актуализацию этого плана. Мы получили почти полмиллиона предложений о том, как нам надо менять жизнь в области в разрезе конкретных муниципалитетов».

Глава области отметил, что в следующем месяце будет утверждён актуализированный план мероприятий в рамках стратегии. Особый упор будет сделан на системное благоустройство. Но даже на строительство самых простых детских площадок нужны финансы. А деньги на социальные проекты поступают в казну и от предприятий, которые уже работают на территории региона. К слову, в Мурманской области реализуется 141 инвестиционный проект.

Ольга Кузнецова, заместитель губернатора Мурманской области: «В рамках реализации этих проектов будет создано почти 25 тысяч новых рабочих мест для северян. Объём инвестиций по ним составляет свыше 650 млрд рублей. Благодаря реализации этих проектов налоговые поступления за 10 лет составят 257 миллиардов рублей».

Большая часть проектов инвестиционного портфеля будет реализована резидентами Арктической зоны и ТОР. Но это перспективы и будущее, а что сейчас? Многих больше волнует собственный дом и территория рядом.  Фонд капремонта отчитался – за сезон сделаны и сданы 136 многоквартирных домов. Также в 28 домах Мурманска и Кандалакши заменены бойлеры. На 100% завершён капремонт многоэтажек по программе реновации ЗАТО.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача не просто фасады ремонтировать, но и менять облик городов наших. Это дороже, я понимаю. Мы готовы дофинансировать это из областного бюджета, но, чтобы менять облик наших городов. Но это не должно ложиться дополнительным бременем на тех людей, которые в этих домах живут».

Жить лучше долго и счастливо, а поможет в этом спорт, утверждают эксперты. В Мурманской области создан совет по развитию физической культуры и спорта. Сейчас формируется его состав. А ещё в рамках развития добровольчества в регионе разрабатывают систему нематериальной мотивации волонтёров. Для участия в программе активистам движения нужно будет оформить Единую карту жителя Мурманской области.

Егор Хаценко, председатель комитета по молодёжной политике Мурманской области: «Данная карта привязывается к id «Личного кабинета» на портале Добро.ру, является бонусной картой участника программы лояльности. Предоставляет возможность учёта волонтёрских часов через регистрацию на мероприятия с отражением в «Личном кабинете» на портале. Соответственно, появляется возможность учёта и персонализированного анализа этих часов».

Важным сообщением на совещании стала новость о предстоящем праздновании 105-летия со дня основания Мурманска. Горожан ждёт большой праздничный концерт на площади Пять Углов. А хедлайнером мероприятия станет поп-певица Zivert.

 

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