Северяне поддержали российских спортсменов в Токио песней

В Токио продолжаются Олимпийские игры. Россия занимает 5-е место в медальном зачёте. За сборную нашей страны болеют и северяне.

Песня Алексея Хворостяна «Падали, но поднимались» стала частью грандиозного флешмоба в поддержку спортсменов. В проекте приняли участие жители городов от Владивостока до Калининграда.

Мурманскую область представили три исполнителя Алексей Каныгин из Полярных Зорей, а также Екатерина Ефремова и Сергей Казанцев из столицы Заполярья.