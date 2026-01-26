Северяне показывают пример отзывчивости и взаимовыручки

В сложный период, когда произошло ЧП с опорами ЛЭП, многие северяне показали пример отзывчивости и взаимопомощи. Не остались в стороне и представители бизнес-сообщества.

Например, некоторые крупные и небольшие предприятия общественного питания оперативно организовали поставку продуктов для людей и каждый день продолжают помогать всем, кому нужны электроэнергия, вода и горячая еда.

Ситуация с электроэнергией в городе-герое показала сплоченность многих мурманчан. Вклад в общее дело вносят все: от ресторанов до буфетов, небольшие предприятия и крупные синдикаты. Отели «Космос», «Азимут» и «Меридиан» открыли двери для горожан и предоставляют номера для гигиенических потребностей северян, у которых пока в домах нет света или воды. Несколько номеров полностью выделены для размещения таких людей. По словам сотрудников, этим уже смогли воспользоваться семьи с грудными детьми.

Кроме того, гостиницы организовали зоны помощи. В заведении каждый желающий может согреться, зарядить телефон, набрать воду, подогреть свою еду или поесть со скидкой в ресторане, кафе при отелях. Такие бонусы сейчас вводят многие: от кафетериев до ресторанов.

Помощь получают не только нуждающиеся горожане, но и те, кто трудится, чтобы в город вернулся свет. Один из ресторанов организовал питание для сотрудников «Россетей», которые в сложных погодных условиях продолжают выполнять работу. А сегодня обеды готовят к отправке ветеранам, в этом им помогут волонтёры города.

Например, сотрудники старейшего мурманского кафе «Юность» накормили подопечных Мурманского дома престарелых, который тоже оказался в зоне ЧП.

Но если с едой в городе можно разобраться, то с приобретением осветительной техникой всё напряженнее. Она попала в дефицит. С отключением электроэнергии мурманчане ринулись в магазины за фонарями.

Олеся Кривенко, корреспондент телеканала «Арктик-ТВ»: «Примерно так сейчас выглядят полки во многих магазинах техники города Мурманска».

Сотрудники магазинов уже решают эту проблему, заказывая поставки в большем объёме, чтобы фонариков, портативных ламп и зарядных устройств хватило каждому.

Для кого-то домашняя романтика со свечами продолжается, однако не стоит унывать, многих ситуация сплотила: люди ездят в гости, знакомятся в магазинах техники, могут вместе обсудить сложившуюся ситуацию и поддержать друг друга.