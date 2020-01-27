Северяне поклоняются Главной иконе Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный»

За неделю пребывания на Северном флоте Главной иконы Вооружённых сил России «Спас Нерукотворный» и ковчега с мощами святых покровителей российского воинства к ним прикоснулись более двух тысяч верующих военнослужащих и членов их семей, а также гражданских служащих воинских частей и учреждений.

Икона была выставлена в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе главной базы Северного флота – Североморска, а затем перевезена в мурманский Храм Спас-на-Водах, где находится и сегодня.

31 января её перевезут в историческую базу Северного флота город воинской славы Полярный. В полярнинском Храме Святителя Николая Чудотворца святыня пробудет до 6 февраля.

В дальнейшем «Спас Нерукотворный» побывает в других крупных гарнизонах Северного флота - Гаджиево, Печенге, Северодвинске, Архангельске.

Главная икона ВС РФ начала свой путь из города-героя Севастополя. К ней прикоснулись верующие в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Волгограде, Ставрополе, Краснодаре, Владикавказе, Астрахани, Челябинске, Екатеринбурге, Белогорске, Хабаровске, Владивостоке.

После Северного флота святыню передадут в Западный военный округ. Планируется, что икона побывает в 120 городах, посетит более 150 храмов, 300 соединений и воинских частей, преодолев расстояние более чем 57 тысяч километров.