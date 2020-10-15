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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.10.20 19:30

Северяне помнят героев войны

Оркестр, венки и торжественные речи – в Мурманске состоялся митинг памяти, посвящённый 76-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Мероприятие традиционно прошло у мемориала Защитникам советского Заполярья.

7 октября с артиллерийской подготовки началась Петсамо-Киркенесская операция. Войска Советского Союза перешли в наступление на позиции врага. Целью стал полный разгром немецко-фашистских войск в Заполярье. Ценой больших потерь советским бойцам удалось одержать победу. 

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Это воплощение невиданного героизма, стойкости, это страницы истории кровавой  войны в советском Заполярье».

В память об этом подвиге возле мемориала Защитникам советского Заполярья мурманчане собрались для возложения цветов. В этом году мероприятие оказалось не очень многолюдным - сказывается угроза коронавируса. Этот митинг памяти оказался первым, на котором все участники стояли в медицинских масках.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Конечно, ограничительные мероприятия не позволяют нам действительно масштабные мероприятия сделать и отдать дань должным образом. Но вместе с тем, пусть и с соблюдением ограничений, но мы почтили память и провели ряд мероприятий. Конечно, в формате онлайн у нас прошло более 48 мероприятий».

Небольшая торжественная речь, сразу же возложение цветов и венков к подножию мемориала. Заполярье своих защитников не забыло.  А как иначе, если историю, которая писалась кровью ещё наших дедов, каждая российская семья знает практически из первых уст.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Если меня сегодня спросить, а когда я в первый раз услышал о войне. Да, наверное, на руках у деда, который прошёл всю эту войну. И выделить такой день, или час, или минуту - конечно нельзя. Это просто наша жизнь - она в генах у нас. И праздник - действительно великий. И два события, которые произошли в Мурманске за последнее время, открытие памятника воинам Полярной дивизии, а сегодня 76-я годовщина начала разгрома фашистов в Северной Европе. Ведь то, что произошло у нас здесь, на Кольской земле, действительно начало освобождения Северной Европы».

За всё время обороны Заполярья советские солдаты и офицеры не позволили врагу продвинуться к Мурманску дальше чем на 40 километров от границы. А начавшаяся 7 октября 1944 года Петсамо-Киркенесская операция сначала откинула немецко-фашистские формирования на территорию Норвегии, а спустя 22 дня завершилась полным разгромом войск захватчика в Заполярье.

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