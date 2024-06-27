Открыт приём заявок на участие в Арктическом фестивале «Териберка»Мурманские работодатели стали на 21% чаще размещать вакансии для ИТ-специалистов без опыта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.06.24 19:30

Северяне пожаловались на компанию «БЛК-Фиш», которая, по их мнению, загрязняет озеро Имандра

Аквакультура - важная часть экономики нашего региона. Но не всегда владельцы рыбоводческого бизнеса ведут себя ответственно по отношению к окружающей природе.

Северяне пожаловались на компанию «БЛК-Фиш», которая, по их мнению, загрязняет озеро Имандра неподалёку от отводного канала Кольской АЭС металлическими конструкциями.

Вот эту огромную платформу, уже наполовину затонувшую, очевидцы заметили неподалёку от пляжа в губе Молочной озера Имандра. Кто её притащил, выяснить удалось почти сразу. Это часть садков рыбоводческой фермы компании «БЛК-Фиш». Как предполагают наши источники, рыбоводы пытались вытащить её на берег, не смогли, и бросили гнить в воде. А это запрещено законом.

Георгий Бубнов, юрист: «Даже сам факт того, что они этот садок пытались силой вытащить на берег, протаскивая его по дну озера Имандра, на указанный пляж, уже указывает на то, что они таким образом уже нарушали экосреду, окружающую среду, среду обитания водных биологических организмов. Насколько эта деятельность согласована или не согласована - на сегодняшний день непонятно».

Как объясняют эксперты, такие конструкции должны быть прикреплены к береговым сооружениям для того, чтобы их не унесло дальше по акватории. Эта платформа, очевидно, находится на плаву. Ни тросов, ни даже простого каната не видно. Зато хорошо заметно, что один из понтонов ушёл под воду, и, судя по бурлению с той стороны, продолжает тонуть. Что будет, если сильный порыв ветра вынесет пока ещё плавающую конструкцию дальше от побережья, где она и затонет? Будут ли её доставать и за чей счёт?

Георгий Бубнов, юрист: «При этом следует отметить, что на указанном озере осуществляют деятельность четыре компании рыбоводные, которые выращивают рыбную продукцию. А это может повлиять на ту рыбную продукцию, которую они выращивают. Садок будет лежать, ржаветь и засорять окружающую среду».

Деятельность компании в этом месте вообще не поддаётся объяснению. Это даже не её рыбоводный участок. Мы уже сообщали, что осенью 2023 года суд признал недействующими координаты одного из участков «БЛК-Фиш». А арбитраж затем и вовсе установил, что договор на осуществление деятельности компании в этом месте потерял силу. То есть, садки должны были убрать. Однако они стоят, сотрудники «БЛК-Фиш» продолжают свои работы проводить. А контролирующие органы на незаконную деятельность компании закрывают глаза.

Георгий Бубнов, юрист: «Североморское территориальное управление Росрыболовства и заключало непосредственно договор на пользование рыболовным участком. Оно фактически и должно осуществлять контроль за его исполнением. А так как всем известно, что договор прекратил свою деятельность, а прекратил он свою деятельность не из-за того, что его расторгли на бумаге, он прекратил свою деятельность в силу закона. На основании решения суда, вступившего в законную силу. В следствии чего СТУ было обязано выйти в суд за расторжением договора, который прекратил фактически своё существование в отсутствии существенных условий».

Однако этого не произошло. Как считает наш эксперт, фактически это говорит о том, что Североморское теруправление Росрыболовства по каким-то причинам не исполняет решение суда. А теперь ещё, похоже, нарушения не замечает. Ведь как нам объяснил наш собеседник, любая хозяйственная деятельность рыбоводов, в том числе и попытки вытащить металлоконструкции садков на берег, должны согласовываться всё с тем же СТУ Росрыболовства.

В ведомстве нам ситуацию оперативно прокомментировать не смогли, сообщив, что сотрудник, который работает с компанией «БЛК Фиш» находится в отпуске аж до августа. Правильно ли мы понимаем, что до этого времени рыбоводы могут вытворять всё, что вздумается и никаких последствий за нарушения для них не последует? Главное, видимо, к августу незаконную деятельность свернуть.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Эйджизм отступает? Российские компании стали чаще брать на работу людей старшего возраста
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ФИНАЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕЗОНАМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2024Мурманская областная Дума: ЗАСЕДАНИЕ КОМИТЕТОВ ПАСЗР
-

Последние комментарии

Антон
26.06.24 21:51
Так держать
Комментарий к новости:Северяне вышли в полуфинал Всероссийского конкурса строителей̆
Tatuana
26.06.24 10:26
Каким это образом ребёнок с Щербакова на Больничку спускается? И где в ФОКе будет гора? Фантазёры-боты. Стройте ФОК в месте, где он не будет никому мешать и с удобной транспортной развязкой. И речь ж
Комментарий к новости:Планы строительства в Мурманске на пустыре около улицы Старостина физкультурно-оздоровительного комплекса нравятся не всем горожанам
Viktor Pavlov
05.06.24 17:04
Как-то в День памяти и скорби несколько легкомысленно такими спортивными соревнованиями заниматься, а ещё и на фоне СВО. Хоть бы в названии забега помянули трагическую для страны дату.
Комментарий к новости:Единый волонтёрский центр набирает волонтёров на забег на крупнейшем ветропарке за Полярным кругом
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал о новых правилах оплаты сверхурочной работы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире23:30«Не факт». Познавательная программа (12+)00:15«Международные новости». Информационная программа (12+)00:45Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Поступления в федеральный бюджет от налога на богатых выросли в 1,5 раза-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 3,13 рубля, доллар теряет 2,84 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС в тройке лучших атомных станций России-PRO ЖКХ (18+)По поручению губернатора Андрея Чибиса из бюджета выделят 3,7 млн рублей на замену общедомовых бойлеров-PRO Нефть и газ (18+)Из 12,7 млрд т.н.э. запасов углеводородов, располагающихся на шельфе российской Арктики, сегодня временно недоступны 9,3 млрд т.н.э-PRO Законы (18+)Закон о введении дополнительных ограничений для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, расположенных в жилых домах, вступит в силу с 1 марта 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика