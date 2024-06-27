Аквакультура - важная часть экономики нашего региона. Но не всегда владельцы рыбоводческого бизнеса ведут себя ответственно по отношению к окружающей природе.

Северяне пожаловались на компанию «БЛК-Фиш», которая, по их мнению, загрязняет озеро Имандра неподалёку от отводного канала Кольской АЭС металлическими конструкциями.

Вот эту огромную платформу, уже наполовину затонувшую, очевидцы заметили неподалёку от пляжа в губе Молочной озера Имандра. Кто её притащил, выяснить удалось почти сразу. Это часть садков рыбоводческой фермы компании «БЛК-Фиш». Как предполагают наши источники, рыбоводы пытались вытащить её на берег, не смогли, и бросили гнить в воде. А это запрещено законом.

Георгий Бубнов, юрист: «Даже сам факт того, что они этот садок пытались силой вытащить на берег, протаскивая его по дну озера Имандра, на указанный пляж, уже указывает на то, что они таким образом уже нарушали экосреду, окружающую среду, среду обитания водных биологических организмов. Насколько эта деятельность согласована или не согласована - на сегодняшний день непонятно».

Как объясняют эксперты, такие конструкции должны быть прикреплены к береговым сооружениям для того, чтобы их не унесло дальше по акватории. Эта платформа, очевидно, находится на плаву. Ни тросов, ни даже простого каната не видно. Зато хорошо заметно, что один из понтонов ушёл под воду, и, судя по бурлению с той стороны, продолжает тонуть. Что будет, если сильный порыв ветра вынесет пока ещё плавающую конструкцию дальше от побережья, где она и затонет? Будут ли её доставать и за чей счёт?

Георгий Бубнов, юрист: «При этом следует отметить, что на указанном озере осуществляют деятельность четыре компании рыбоводные, которые выращивают рыбную продукцию. А это может повлиять на ту рыбную продукцию, которую они выращивают. Садок будет лежать, ржаветь и засорять окружающую среду».

Деятельность компании в этом месте вообще не поддаётся объяснению. Это даже не её рыбоводный участок. Мы уже сообщали, что осенью 2023 года суд признал недействующими координаты одного из участков «БЛК-Фиш». А арбитраж затем и вовсе установил, что договор на осуществление деятельности компании в этом месте потерял силу. То есть, садки должны были убрать. Однако они стоят, сотрудники «БЛК-Фиш» продолжают свои работы проводить. А контролирующие органы на незаконную деятельность компании закрывают глаза.

Георгий Бубнов, юрист: «Североморское территориальное управление Росрыболовства и заключало непосредственно договор на пользование рыболовным участком. Оно фактически и должно осуществлять контроль за его исполнением. А так как всем известно, что договор прекратил свою деятельность, а прекратил он свою деятельность не из-за того, что его расторгли на бумаге, он прекратил свою деятельность в силу закона. На основании решения суда, вступившего в законную силу. В следствии чего СТУ было обязано выйти в суд за расторжением договора, который прекратил фактически своё существование в отсутствии существенных условий».

Однако этого не произошло. Как считает наш эксперт, фактически это говорит о том, что Североморское теруправление Росрыболовства по каким-то причинам не исполняет решение суда. А теперь ещё, похоже, нарушения не замечает. Ведь как нам объяснил наш собеседник, любая хозяйственная деятельность рыбоводов, в том числе и попытки вытащить металлоконструкции садков на берег, должны согласовываться всё с тем же СТУ Росрыболовства.

В ведомстве нам ситуацию оперативно прокомментировать не смогли, сообщив, что сотрудник, который работает с компанией «БЛК Фиш» находится в отпуске аж до августа. Правильно ли мы понимаем, что до этого времени рыбоводы могут вытворять всё, что вздумается и никаких последствий за нарушения для них не последует? Главное, видимо, к августу незаконную деятельность свернуть.