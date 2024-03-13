В Уфе завершились соревнования по зимнему плаванию, участие в которых приняли спортсмены из Заполярья. Северяне привезли 43 медали. Первыми увидела награды съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Чемпионат и Первенство Федерации зимнего плавания России подошли к концу. В состязаниях в Уфе приняли участие более 250 человек из разных уголков страны. 7 спортсменов представляли Мурманскую область. Вместе они стали вторыми в общекомандном зачёте.

Никита Белко, спортсмен: «Соперники были из 23 субъектов страны, из 42 городов. Была высокая конкуренция, но с должной подготовкой можно выигрывать и занимать призовые места».

А подготовка была действительно серьёзной. Трое из семи спортсменов - воспитанников 17-й детско-юношеской спортивной школы. Вплоть до самих соревнований они занимались по шесть дней в неделю - утром и вечером по несколько часов и всё для того, чтобы стать лучшими.

Владимир Зеленский, тренер преподаватель КДЮСШ №17 г. Мурманск, вице-президент Федерации зимнего плавания Мурманской области: «В общей сложности сборная привезла 43 медали, 29 из которых - наша спортивная школа. Установлено два юниорских рекорда России нашими воспитанниками. Ребята зарекомендовали себя хорошо».

Плюс ко всему спортсмены несколько раз в неделю тренируются на Семёновском озере, проходят процедуру закаливания. Для них «Домик моржей» - это место силы.

Сергей Тян, директор спортивного комплекса «Авангард»: «У нас здесь созданы все условия. Здесь есть тренировочный маленький тренажерный зальчик, также раздевалки тёплые. Самое главное, это наша «тёплая» вода для «моржей». Все условия есть, чтобы они тренировались и проходили адаптацию именно к зимнему виду плавания».

В будущем сильнейшие спортсмены региона отправятся на заключительный этап Кубка России, который состоится с 15 по 20 апреля во Владивостоке.