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Северяне проявляют расточительную доверчивость, поэтому их любят мошенники

За первую половину августа телефонные мошенники похитили около 6 миллионов рублей у наивных жителей Мурманской области. Всего же с начала 2020 года полицейские зарегистрировали почти 800 преступлений, связанных с интернет-мошенничеством. Полицейские в очередной раз напоминают, что нужно быть внимательными и необходимо проверять информацию, поступающую от посторонних.

Сейчас наиболее распространённые мошенничества связаны с сообщениями о блокировке банковской карты или о подозрительных финансовых операциях. Нередко злоумышленники обманывают доверчивых граждан и с помощью  сайтов бесплатных объявлений. Эти схемы давно известны, но жители области продолжают попадаться на уловки. Например, гражданам приходит сообщение, что их карта заблокирована или звонит якобы сотрудник банка и информирует о подозрительных операциях по карте.

Станислав Сидоров, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области:  «В процессе разговора злоумышленник просит назвать реквизиты банковской карты – её номер, срок окончания её действия и сервисный код, который состоит из трёх цифр на обратной стороне карты. При получении конфиденциальной информации, злоумышленник получает полный доступ к счёту банковской карты и похищает денежные средства».

Ещё одна распространённая уловка, сообщение от якобы сотрудников банка о начислении бонусных баллов с предложением их активировать. Участились случаи, когда через сайты преступники продают товары по предоплате. Граждане делают заказ, оплачивают покупку и тщётно ждут посылку. При этом мошенники просят номер карты, секретные данные, коды из банковских СМС. Кроме того, участились случаи мошенничеств под предлогом компенсации за ранее приобретенные товары, медикаменты или биодобавки.

Станислав Сидоров, заместитель начальника отдела по раскрытию преступлений против собственности Управления уголовного розыска УМВД России по Мурманской области: «В последнее время участились хэй-проекты, где совершаются звонки и гражданину предлагается получить дополнительный заработок в сети Интернет. Гражданин переводит денежные средства, первое время он может получать какую-то прибыль от проекта, так называемой «финансовой пирамиды».

Однако, при достижении максимального уровня средств, счёт жертвы блокируется. И его деньги похищаются.

Сотрудники полиции и финансовой сферы напоминают, что необходимо проверять поступающую информацию, особенно это касается случаев, связанных со звонками из банков.

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