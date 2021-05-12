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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.05.21 19:30

Северяне рады новым подъёмникам в подъездах дома

Долгожданное обновление состоялось в доме №1 в переулке Русанова. В двух подъездах установили новые лифты. Качество выполненных работ проверил генеральный директор Фонда капремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Новые лифты в доме на переулке Русанова в Мурманске вмещают 5 человек и способны поднять до 400 килограммов. Они проезжают по 1 метру за секунду. Современные, безопасные, надёжные. Агрегаты уже установлены, но пока жильцы ими не пользуются. Сначала нужно пройти испытания.

Отмечается, что новые агрегаты энергосберегающие и имеют тихий ход, что повышает комфорт в эксплуатации. Со старой техникой не сравнимы.

Диана Мальчушкина, председатель правления ТСЖ: «Мы 6 лет копили сами деньги, которые передали в Фонд капремонта. Спасибо фонду. Спасибо людям, что придумывают пути решения финансовых проблем, потому что самим бы не осилили это».

Сейчас приняты два лифта. А всего в этом году в регионе планируется заменить 28 в 17 домах области. Большинство из них установят до 3 июня.

Фёдор Денисов, генеральный директор Фонда капительного ремонта Мурманской области: «До 3 июня будет выполнено 16 домов. Один дом у нас был без проекта к этому году, поэтому мы его отдельно расторговали с учётом проектирования и выполнения работ. Поэтому он будет закончен в сентябре этого года».

Главное, что отмечают подрядчики и представители Фонда капремонта, - это сознательность жильцов. Чтобы после ввода в эксплуатацию пользователи бережно относились к новым лифтам. Тогда агрегаты прослужат долгие годы.

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