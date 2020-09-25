Северяне с сердечно-сосудистыми заболеваниями имеют право на дополнительное бесплатное лекарственное обеспечение

Северяне, перенесшие серьёзные сердечно-сосудистые заболевания, должны не только проходить курс лечения, но и быть обеспечены необходимыми лекарственными препаратами. Такую возможность жители Мурманской области получают благодаря поддержке властей.

С апреля этого года пациенты с рядом сердечно-сосудистых заболеваний имеют право на дополнительное бесплатное лекарственное обеспечение. Они могут его получать в течение 12 месяцев с момента перенесенного заболевания, чтобы предотвратить повторение болезни.

Татьяна Позднякова, врач-кардиолог консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы им. Баяндина: «Есть препараты дорогостоящие. Это препараты, которые профилактируют именно тромболические осложнения при определенных состояниях. Они оригинальные, они достойные. Я радуюсь, что они есть в этом списке. И есть препараты стандартные, которые входят в стандарт лечения ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности - тех, основных болезней, на которые нацелена эта программа».

Льготными препаратами обеспечивают людей, перенесших инфаркт миокарда, инсульт или различные сердечно-сосудистые операции. Но для этого необходимо состоять на диспансерном наблюдении в поликлинике и быть включенными в региональный регистр пациентов с данной категорией заболеваний.

Галина Корнеева, кардиолог-аритмолог консультативно-диагностического центра Мурманской областной больницы им. Баяндина: «К нам пациенты попадают через три месяца после какого-то события. Дальше у нас они наблюдается диспансерно. Посещает нас раз в полгода или раз в год, когда мы назначаем явки. Их мы назначаем по клиническим показаниям. Наблюдаем мы, терапевт или кардиолог по месту жительства».

Также врачи отмечают, что на протяжении всего лечения и реабилитации необходимо строго соблюдать рекомендации специалистов. А именно, следить за своим питанием, физической активностью и приёмом выписанных препаратов. Нельзя менять их на другие или же самостоятельно менять их дозировку.