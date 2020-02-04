Северяне с воодушевлением встретили ансамбль под руководством Виктора Елисеева

Из Китая в Арктику – в Мурманске выступил известный ансамбль под руководством Виктора Елисеева. Февраль начался в столице Заполярья со знаменательного события, перед слушателями выступил известный ансамбль песни и пляски под руководством Виктора Елисеева. Один из крупнейших армейских художественных коллективов России представил программу, посвященную 75-летию Победы.

В зале Мурманской областной филармонии за час до начала выступления собираются гости, концерт начинается ровно в назначенное время - во всем чувствуется военная точность. И не случайно для зрителей, среди которых есть ветераны и действующие сотрудники Росгвардии, выступает Академический ансамбль песни и пляски под руководством Виктора Елисеева.

Эрик Хисматуллин, начальник Управления Росгвардии по Мурманской области: «Мы с удовольствием послушаем концерт, который для нашего города явление замечательное. Нам будет легче служить и смотреть в будущее».

Вся строгость и серьёзность с лиц пропадает буквально с первых минут - трудно сдерживать эмоции, когда слышишь давно знакомые мелодии. В репертуаре прославленного российского коллектива не только народные песни, но и композиции военных лет - концерт приурочен к 75-летию Победы.

С такой программой ансамбль планирует объехать всю Россию. Гастроли уже давно стали традиционными для коллектива, их встречают с радостью не только наши соотечественники.

Виктор Елисеев, руководитель Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ: «Мы вернулись только из Китая, были там полтора месяца. Дальше планируем проехать с концертами по всей России, будут гастроли и в Европе, Японии. Коллектив у нас выездной, это наша жизнь».

Большой гастрольный тур по всей стране начался с Кольского полуострова. Академический ансамбль уже успел дать концерты в Североморске и Апатитах, где их изумительные костюмы и неповторимый талант также вызывали восторженный отклик и бурные овации.