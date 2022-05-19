День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.05.22 19:30
Северяне смогут проверить свои знания по истории и природе родного края на Областном краеведческом диктанте
Культурно-просветительская акция приурочена ко дню рождения Мурманской области.
Областной краеведческий диктант стартует 21 мая в 14 часов на 32-х площадках учреждений культуры и образовательных организаций в различных муниципалитетах региона. Его участником может стать любой житель региона старше 12 лет. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов, посвященных географии, истории, этнографии, культуре, экономике, природным ресурсам, выдающимся деятелям Мурманской области. Итоги подведут 31 мая, победителям и отличникам будут вручены дипломы.
Подробности акции, а также полезные материалы для подготовки можно найти на сайте диктанта.
Комментарии
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Последние комментарии
Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
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