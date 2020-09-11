Северяне смогут увидеть картины великого русского художника Карла Брюллова

Жители и гости столицы Заполярья смогут увидеть картины великого русского живописца Карла Брюллова. Уникальное собрание полотен представил Русский художественный музей.

Работы Карла Брюллова трудно спутать с картинами других художников. У великого русского живописца есть особенный авторский стиль знакомый каждому с детства. Наверняка многие помнят из школьных учебников его шедевр «Последний день Помпеи».

Познакомиться ближе с творчеством Брюллова теперь можно, не выезжая за переделы региона, в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске.

Григорий Голдовский, специалист Государственного Русского музея г. Санкт-Петербург: «У нас есть термин «пушкинский Петербург», «пушкинская эпоха». Вот для русского изобразительного искусства существовала эпоха Брюллова, который при жизни получил прозвище Карл Великий».

На выставке представлено более 20 картин Карла Брюллова. На зрителя с полотен смотрят красивые лица в необычном антураже, которые будто замерли на миг и вот-вот сойдут с картин в зал. Именно эти творения смогли принести большую известность мастеру ещё при жизни. Среди ценителей его творчества были члены императорской семьи, поэты, писатели, драматурги. Теперь произведения могут воочию оценить северяне.

Наталья Иванова, и.о. министра культуры Мурманской области6 «Безусловно, выставка Брюллова экспонируется у нас не первый раз. Это уже третья выставка и это большое достижение нашего региона, потому что таких выставочных центров в регионе всего один, а заграницей пять. Русский музей выбрал изначально город Мурманск для таких шедевров, которые мы сегодня увидим».

Посетить экспозицию можно до 15 ноября в Культурно-выставочном центре Русского музея в Мурманске, который находится в здании Мурманской областной филармонии.