Северяне соскучились по мойве

«Народная» рыбка - мойва вернулась на прилавки мурманских магазинов.

На ярмарку «Наша рыба» привезли две тонны свежей мойвы по цене 130 рублей за килограмм. Но в одни руки отдавали не больше 5 килограммов, так продавцы стараются обезопаситься от «перекупов».

Партию раскупили в течение 2 часов. Сейчас в правительстве региона рассматривается вопрос о продаже мойвы на мобильной ярмарке, чтобы как можно больше жителей области смогли приобрести народную рыбу.

Артём Марышев, директор АНО «Мурманконгресс»: «На следующей неделе нам обещают промысловики, что будет больший объём рыбы отгружен. Я думаю, не стоит приходить к самому открытию, можно будет чуть попозже, так как большой ажиотаж будет ощущаться и на следующей неделе».