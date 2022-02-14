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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.02.22 19:30

Северяне столкнулись со сложностями при получении больничного листа

По стране сейчас шагает пята волна коронавируса. «Омикрон» не так опасен, как его предшественники, однако, высокая нагрузка на систему здравоохранения всё ещё сохраняется. Как раз по этой причине мы решили поговорить с профессиональными юристами по поводу проблем, связанных с выдачей больничных листов.

В последнее время многие северяне столкнулись со сложностями при получении больничного листа. Из-за огромной нагрузки на систему здравоохранения медперсонал поликлиник и больниц просто не справляется с выдачей документов. По словам представителей Ассоциации юристов России, сложившуюся ситуацию можно расценивать как обстоятельства непреодолимой силы. Согласно этой правовой норме, факт нарушения своих обязательств медучреждениями можно считать приемлемым.

Илья Машедо, член исполнительного комитета регионального отделения «Ассоциация юристов России»: «Хоть недовольство населения есть, нужно войти в данное положение, да, успокоиться, выдохнуть и, насколько мне известно, медицинские учреждения идут на встречу гражданам в плане, если происходит, если фиксируются какие-то нарушения в оформлении больничного листа».

Как отметили юристы, они готовы помочь гражданам, которые столкнулась с проблемами. Случается, что работодатели привлекают своих сотрудников к ответственности за неспособность предоставить оформленный больничный лист. Избежать таких неприятностей поможет цифровая фиксация факта обращения к врачам.

Илья Машедо, член исполнительного комитета регионального отделения «Ассоциация юристов России»: «В случае, если работник не уверен в том, что работодатель с его слов поверит, что он был на больничном, хотя, как бы, в период пандемии это странно,  он может зафиксировать факт обращения в медицинское учреждение путём копирования, или там сделать скриншот с электронных форм. Сейчас все больничные листы, обращения в поликлинику оформляются в электронном виде».

По мнению экспертов, повсеместное использование электронных форм обращения и последующая их фиксация позволит легко убедить любого работодателя в наличии больничного, который в скором времени будет передан в соответствующие инстанции.

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