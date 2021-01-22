Северяне торопятся подавать заявки на участие в прививочной кампании

228 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за прошедшие сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+102), Печенгском (+30) и Кольском (+20) районах.

С начала массовой вакцинации от коронавируса в регионе более тысячи жителей подали заявки на участие в прививочной кампании. Больше всего обращений подано в прививочный пункт Мурманского областного центра специализированных видов медицинской помощи, а также в городские поликлиники областного центра.

Среди прививочных пунктов региона самыми востребованными оказались подразделения Кольской ЦРБ. Заявки распределяются в порядке очереди с учётом пропускной способности пунктов и соблюдением интервала между посетителями.