Северяне учатся правильно собирать мусор

Кто и когда научит жителей Мурманска сортировать бытовой мусор? Представители Общероссийского народного фронта провели в Мурманске круглый стол на тему экологии. При этом участники заседания с помощью телемоста включились в работу профильной межрегиональной конференции, которая проходит в Калининграде.

Общероссийский народный фронт инициатор целого ряда экологических проектов, например, «Генеральной уборки», в рамках которой создана интерактивная карта свалок. Теперь неравнодушные жители Мурманска могут зайти на этот сайт акции и отметить место несанкционированного складирования отходов. К уборке территорий подключатся волонтеры, а когда указанное место будет очищено, маркер на карте из жёлтого или красного станет зелёным.

«Фронтовики» выступают за создание экотроп и сортировки мусора. «Нам есть что рассказать, - говорит Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта. - Мы и в прошлом году поддерживали одну из организаций, представитель которой будет сегодня выступать. Они получили президентский грант, у нас есть все основания полагать, что по проекту развития экотуризма они так же получат президентские гранты».

Что касается темы утилизации бытового мусора, то здесь в ближайшее время жителей региона ждут серьёзные изменения. На западной стороне залива рядом с посёлком Междуречье строится новый полигон для хранения отходов и сортировочная станция. Но, несмотря на это, региональные власти планируют постепенно приучать каждого из нас распределять мусор самостоятельно, как это давно делают во многих европейских странах.

В Мурманске, как самом крупном производителе мусора в регионе, введение раздельного принципа сбора мусора, скорее всего, будет оправдано. Это поможет сократить усилия рабочих комплекса по переработке отходов и повысить его эффективность. Ещё до внедрения новой системы обращения с отходами во многих районах города уже можно увидеть отдельные контейнеры, например, под пластик или стекло. «В некоторых дворах Мурманска уже расставлено около 250 таких контейнеров, - говорит Елена Кочкуркина, начальник отдела экологии и природопользования Минприроды и экологии Мурманской области. – Это сетчатые контейнеры, в которые население может складывать полезные отходы - картон, пластик, бумагу и стеклянные бутылки.

Полигон и сортировочная линия в Мурманске заработает в начале будущего года. Какое-то время понадобится для того, чтобы выйти на проектные мощности. Как при этом новшества отразятся на тарифах для населения, сказать сложно, но роста счётов в квитанциях власти обещали не допустить.