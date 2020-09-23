Северяне умирают от коронавируса, а некоторые рестораны нарушают ограничения

На момент подготовки выпуска новостей в Мурманской области выявлено 73 новых случая заболевания CoViD-19. Больше всего заболевших в Мурманске (+42), Североморске (+12) и Оленегорске (+6). Три жителя региона умерли от осложнений вызванных инфекцией.

Напомним, в области по-прежнему действует ряд ограничительных мер. Например, в школах всем детям измеряют температуру тела на входе, а в случае заболевания незамедлительно изолируют.

Недавно в городе состоялись рейды по местам общественного питания, во время которых было выявлено, что в ряде заведений требования противоэпидемической безопасности не соблюдали - устраивали запрещенные дискотеки и вечеринки. Владельцев таких точек, скорее всего, ждут штрафные санкции.