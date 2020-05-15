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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.05.20 19:30

Северяне во время самоизоляции занялись ремонтом квартир. А это не всем нравится

Жители Мурманска во время обязательной самоизоляции стали активно заниматься благоустройством своих квартир. Шум дрели и стук молотка мало кому понравятся и в обычные дни, а когда находишься дома круглосуточно, то такой звук становится невыносимым.

Житель Мурманска Алексей Савинцев находится на самоизоляции, предприятие, на котором он трудится пока закрыто, но каждый день Алексея теперь сопровождается звуками работающего перфоратора - соседи устали сидеть без дела и увлеклись ремонтом. В этом случае с шумным жителем многоэтажки удалось договориться по-хорошему, но так бывает не всегда.

Алексей Савинцев, житель города Мурманска: «Пришли к соглашению о щадящем режиме, но никуда ничего не исчезло. Просто работы во второй половине дня. И тем, у кого маленькие дети, тоже не испытывают удовольствие и они тоже просили, чтобы до обеда не было шумных работ».

В настоящее время ремонт в жилых помещениях не запрещен, поэтому требовать от соседей полного прекращения работ нельзя - нет такого закона. А в режиме самоизоляции и трудовой недели любой собственник помещения или арендатор вправе делать ремонт в обычном режиме.

Алексей Круглин, эксперт по юридическим вопросам, экс-прокурор: «Если это происходит ночью, то тогда можно обращаться в органы внутренних дел. Это может быть любой шум, например, когда кто-то устраивает праздники. Если идёт постоянный шум, то можно обращаться в Роспотребнадзор».

Сейчас, когда в Мурманской области установлен «масочный режим», который в случае ухудшения обстановки может снова перейти в режим самоизоляции, лучше лишний раз задуматься, а стоит ли новая отделка испорченных отношений с соседями. Восстановить их в будущем будет гораздо сложнее, чем закончить ремонт.

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