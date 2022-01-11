Северяне встретили первый рассвет 2022 года

Сегодня первый рассвет и завершение полярной ночи отпраздновали северяне на 250-метровой высоте.

40 дней без солнца. Именно столько длится полярная ночь на широте Мурманска. Для некоторых такая вынужденная «голодовка» - целое испытание, другие и вовсе не замечают отсутствие дневного света. Тем не менее, для каждого жителя Заполярья встреча первого рассвета – настоящее событие.

Анатолий Лапко, житель Мурманска: «Десятый раз прихожу сюда. Сегодня праздник, его надо встречать как положено. Основные праздники отметили, а сейчас чисто наш – северный. Я всегда на него хожу».

Непогода - пронизывающий ветер вперемешку со снегом не стали препятствием для сотен желающих увидеть первые лучи. Каждый год вот уже 16 раз северяне поднимаются на Солнечную горку. Так называется самая высокая сопка в черте Мурманска. Идут семьями и в одиночку. Заняв обзорное место получше, согреваются горячим чаем, укутываются в уютные пледы. До восхода остаются считанные минуты.

Людмила Уварова, жительница Мурманска: «С собакой, с мамой впервые сюда пришли. Захотелось позитивных эмоций».

Выглянет долгожданное солнце из-за горизонта или нет - всегда лотерея. Шансы - пятьдесят на пятьдесят. Впрочем, для некоторых участников праздника преодоление непростого маршрута на высоту уже большая удача.

Ольга Соловей, жительница Мурманска: «Мы уже получили, что хотели. Само предвкушение солнца уже нам радость приносит».

К часу икс (12.40 мск) за пеленой полыхающего зарева можно было различить долгожданное светило. Впрочем, многообещающее световое шоу было непродолжительным, как бы многим этого не хотелось, и вскоре завершилось из-за налетевших туч.

Первый рассвет можно считать состоявшимся, северянам удалось увидеть солнце.