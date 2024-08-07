Северяне за год накопили сбережений в банках на 42 миллиарда рублей

По состоянию на июль 2024 года сумма средств жителей Мурманской области на депозитах и банковских счетах превысила 292 млрд рублей. Это на 17%, или на 42 млрд рублей больше, чем годом ранее.

Активный приток средств на банковские счета и вклады не только в регионе, но по стране продолжается пятый месяц подряд.

Эксперты отмечают, что это связано с повышением ставки доходности по вкладам, которую финансовые организации повысили вслед за ключевой ставкой Банка России. Также на рост повлияла здоровая конкуренция между банками.

Олеся Бачиннова, руководитель направления экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области: «С 1 мая у людей появилась возможность бесплатно переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц. Граждане стали свободнее в выборе, где им хранить накопления. Соответственно, финансовые организации продолжали делать условия по вкладам привлекательнее, чтобы удержать клиентов либо привлечь новых».