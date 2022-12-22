Северяне ждут Новый год, а к ним пришли грипп и ОРВИ!

Вирус гриппа и другие респираторные инфекции не спешат уходить из нашего региона. Напротив, заболеваемость в Мурманской области растёт. В нашем регионе темп распространения вырос почти на 25%, сообщают в региональном Управлении Роспотребнадзора.

Основная доля заболевших - более 50% - это дети, большая часть из которых школьники в возрасте от 7 до 14 лет.

По данным вирусологов, преобладающими остаются вирусы гриппа со штаммом А(H1N1)-2009. Из-за этого в регионе даже пришлось закрыть 4 общеобразовательные организации полностью. Решения принимали руководители учреждений. Ушли дети на каникулы досрочно или же продолжили обучение дистанционно в ведомстве не уточняют.

Львиная доля заболевших гриппом – это наши земляки, которые не сделали вовремя прививку. Одним из немногих способов защитить себе от вируса остаётся вакцинация, отмечают специалисты.