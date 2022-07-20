Северянин погрузился на дно Баренцева моря и порадовал всех видео с обитателями морских глубин

Встреча с морскими обитателями проходила около посёлка Лиинахамари. Судя по публикациям Антона, он дайвер со стажем, не удивительно, что такое увлечение приходится жителю региона по душе - подводный мир по-настоящему зачаровывает.

Житель пгт Мурмаши Антон Волощук познакомился с подводным миром Баренцева моря. Свое погружение он снял на видео и поделился роликом на личной странице в соцсети.

Встреча с морскими обитателями проходила около посёлка Лиинахамари. Судя по публикациям Антона, он дайвер со стажем, не удивительно, что такое увлечение приходится жителю региона по душе - подводный мир по-настоящему зачаровывает.