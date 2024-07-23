Северянин предстанет перед судом за убийство знакомого. Ему грозит до 15 лет лишения свободы

Трагические события произошли в апреле этого года в Мончегорске.

Как установлено следствием, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения во время ссоры вооружился ножом и нанёс своему знакомому несколько ударов в область грудной клетки. Мужчина скончался от полученных ударов.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.