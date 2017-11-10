Северянин решил побаловать родных живыми крабами стоимостью более миллиона рублей

Сотрудники пограничной службы Мурманской области и Карелии спасли 98 особей камчатского краба. По рыночной цене стоимость улова браконьера составила больше миллиона рублей.

На КПП в районе Кандалакши сотрудники полиции и пограничной службы остановили микроавтобус «Форд-Транзит». В ходе досмотра салона автомобиля выяснилось, что водитель, житель Снежногорска (1960 года рождения) перевозил биоресурсы - 98 живых особей камчатского краба и морских ежей. Мужчина признался, что дары моря везёт родственникам в центральную Россию. А вот отсутствие документов на вылов, почему ракообразных он оставил живыми, объяснить северянин не смог.

- Живые биологические ресурсы можно встретить в ресторанных сетях в Москве и Санкт-Петербурге. Высокий спрос на данный продукт подогревает интерес к деятельности организованных приступных групп, которые специализируются на добыче камчатского краба в нашем регионе, - отметила Марина Груздова, представитель пограничного управления.

Браконьер был доставлен в Мурманск для дальнейших разбирательств. Общий вес краба составил 338 килограммов, по рыночной стоимости от его продажи можно было выручить более миллиона рублей.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, - комментирует Марина Груздова, представитель пограничного управления. - Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст 256 УК РФ «Незаконная добыча и вылов водных биологических ресурсов».

98 крабов отправили обратно в родную среду обитания. А вот нерадивому предпринимателю теперь грозит штраф в размере до 500 тысяч рублей, а то и лишение свободы на срок до 2 лет.