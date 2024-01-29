Северянин, жестоко расправившийся со своим собутыльником, отправится на скамью подсудимых

От полученных травм обидчик скончался. После потасовки мурманчанин решил покинуть помещение, но взял с собой вещи погибшего, а по пути выбросил нож и свою обувь.

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование и передали уголовное дело в суд.

Напомним, в ноябре прошлого года в Мурманске в одной из квартир жилого дома по проспекту Героев-североморце произошла ссора между двумя выпивающими мужчинами. Северянин оскорбил брата хозяина квартиры, чего тот стерпеть не смог и начал его избивать сначала ногами и руками, а потом схватился за нож.

От полученных травм обидчик скончался. После потасовки мурманчанин решил покинуть помещение, но взял с собой вещи погибшего, а по пути выбросил нож и свою обувь.

Узнав о произошедшем, сотрудники правоохранительных органов незамедлительно начали поиск подозреваемого и через несколько часов его задержали.

На мужчину завели уголовное дело за кражу и убийство. Следователи завершили расследование и передали материалы в суд.