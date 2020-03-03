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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.03.20 19:30

Северянка благодарит за помощь полицейского

Жительница Печенгского района выразила благодарность полицейскому за помощь, оказанную в экстренной ситуации. Со слов женщины, сотрудник полиции действовал как в кино - оперативно, чётко и профессионально.

В УМВД России по Мурманской области обратилась Юлия Иванова из посёлка Никель Мурманской области, которая рассказывая о случившимся с ней несчастье. Женщина не в силах сдержать эмоций. Ещё бы, речь шла о здоровье сына – школьника Димы.

По её словам, вернувшись из школы, мальчик отправился играть с друзьями на соседнюю с домом площадку. Неожиданно он позвонил маме весь в слезах. Сквозь них рассказал, что во дворе гуляли собаки, он решил погладить одну из них, но животное неожиданно напало, сильно укусив за щеку.

Юля побежала спасать сына, не прекращая говорить с ним по телефону. Находясь в шоковом состоянии, она почти не могла разобрать, что говорит ребёнок и практически не представляла в какую сторону ей двигаться. Как вспоминает северянка, было очень страшно, казалось, что драгоценные минуты утекают впустую. Тут, уверена женщина, ей очень повезло. Она увидела на улице мужчину в полицейской форме, бросилась к нему и попросила о помощи.

Заместитель начальника полиции ОМВД России по Печенгскому району Олег Плешков откликнулся на просьбу о помощи. Он посадил Юлию в автомобиль, вместе они поехали искать пострадавшего мальчика по соседним дворам. Параллельно у ребёнка удалось выяснить, что он находится возле памятника Защитникам Заполярья. Срочно направились туда. Вскоре их окружила целая группа испуганных ребят. Все плакали и кричали, а у Димы текла кровь из раны. Дети рассказали полицейскому, что им удалось заманить животных в подъезд и там закрыть. 

Олег Плешков повез маму с сыном сначала на перевязку в травмпункт, потом в поликлинику на прививку. Пока пострадавшему оказывали медицинскую помощь, полицейский вернулся на место происшествия, опросил очевидцев и установил владельца собаки.

Оказалось, что собака породы хаски часто была на самовыгуле, но после проведения полицейскими профилактической беседы с владельцем животного, мужчина заверил сотрудников полиции, что такой ситуации больше не повторится. И впредь хозяин будет надлежащим образом относиться к обязанностям по содержанию и выгулу животного.

«Сотрудник полиции действовал как в кино - оперативно, чётко, профессионально. Благодарна ему очень. Что было бы в ином случае, какие последствия могли наступить для здоровья Димы, страшно подумать», - говорит северянка.

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