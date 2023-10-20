Северянка была в невменяемом состоянии, оскверняя памятник

Завершено расследование уголовного дела в отношении женщины, которая в середине августа нанесла на памятник воинам - интернационалистам в Мурманске надписи краской.

Следователи установили, что подозреваемая в момент совершения противоправных действий находилась в невменяемом состоянии, не могла осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Нарушительница должна будет предстать перед судом, правоохранители будут настаивать на принудительном лечении женщины.