Северянка пишет «Сказки Баренцева моря» для своей дочери

Погрузиться в мир сказок предлагает Валерия Сивачук из Североморска. Девушка пишет книгу и делится своими рассказами со всеми северянами. «Сказки Баренцева моря» увлекают не только детей, но и их родителей.

Порой кажется, что в мире не хватает добра и снова хочется погрузиться в детство. Стать проще, искренней и вновь поверить в сказку. Но есть и те, кто эту сказку пишут. Так жительница Североморска Валерия Сивачук, став мамой, решила сама сочинить волшебную историю. Это сказка о жизни и путешествиях Русалки и её друга Кита, которые живут в Баренцевом море.

Валерия Сивачук, автор книги «Сказки Баренцева моря»: «В принципе, каждую главу кроме первой и второй можно воспринимать как отдельное произведение. Во второй мы знакомимся с китом, как и в первой - с русалкой. Почему про Мурманскую область? Потому что мне здесь всё знакомо. Мы с мужем все объездили, я везде была, во всех городах. Супруг любит рыбалку, мы любим снегоходные покатушки. Хочется рассказать именно про нашу область в такой интересной манере».

«Сказки Баренцева моря» - первый писательский опыт Валерии. Сейчас произведение можно прочитать только в интернете. Девушка создала группу в «ВКонтакте» и публикует там некоторые главы. Валерия знакомит читателей с персонажами и довольно успешно. Меньше чем за месяц в сообщество вступили более 300 человек. По отзывам мам, детям нравится новая сказка.

Валерия Сивачук, автор книги «Сказки Баренцева моря»: «Мамы, у которых детки 5-7 лет, пишут: «Валерия, нам очень нравится. Мы ждём продолжения, так интересно».

Валерия пишет сказки по ночам. Признается, что это единственное свободное для творчества время.

Валерия Сивачук, автор книги «Сказки Баренцева моря»: «Это время ночное, пока ребенок спит, а ты ещё нет, оно единственное твоё. Мамы в декрете меня поймут. И как-то так родилось, что Русалка. Сразу начала набирать в телефоне заметки. Она пухлая, потому что холодно и она не может быть другой, она копит жирок».

А ещё маленькая Русалочка очень похожа на ребёнка и, причём реального. Лицо главной героини срисовано с 7-месячной дочки Валерии Рады. И когда малышка подрастёт, то сможет читать про маленькую сказочную себя. Что касается мест, куда путешествуют герои, то они тоже реальные, но описаны совсем по-другому. Валерия создаёт свои легенды. И идей для новых глав сказки у девушки много.

Валерия Сивачук, автор книги «Сказки Баренцева моря»: «Есть разные легенды, но хочется придумать что-то своё. У меня есть идея, я думаю, когда она до конца родится, она придёт и напишется в момент».

Планируется, что всего в произведении будет 15 глав. И в завершение появится книга «Сказок Баренцева моря». Конечно, в сети полностью её не опубликуют, чтобы читателю было интересно получить живой экземпляр. А пока есть время познакомиться с маленькой Русалочкой и её Китом. Ведь сказки нужны не только детям, но иногда и взрослым.