Северянка, подозреваемая в убийстве своего знакомого, скоро пойдёт в суд

По версии следователей, 7 марта 2020 года подозреваемая была в гостях у своего знакомого, где они распивали спиртные напитки. Во время разговора мужчина оскорбил подозреваемую, в ответ женщина взяла нож и несколько раз ударила обидчика в грудь и плечо.

От полученных ран пострадавший скончался. Во время предварительного следствия подозреваемая вину признала.

Сейчас дело передано в суд. Женщине может грозить до 15 лет лишения свободы.