Северянка принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации

В Мурманской области вынесен обвинительный приговор в отношении женщины, которая принимала участие в деятельности запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Следователи установили, что осуждённая оказывала медицинскую помощь боевикам в одном из госпиталей Сирийской Арабской Республики. Женщина прошла огневую подготовку, а так же научилась скрытому ношению пояса «смертника». Она носила с собой огнестрельное оружие и взрывное самодельное устройство для совершения теракта. Кроме того, нарушительница закона с помощью мессенджеров склоняла к участию в террористической деятельности родного брата.

Задержать злоумышленницу удалось в Москве, после чего она была доставлена в Мурманск. Свою вину женщина признала, суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет.