Северянка стояла 34 года в очереди в ожидании квартиры

В Мурманске муниципальные квартиры приводят в порядок. После ремонта в благоустроенное жилье смогут переселиться горожане, живущие в ветхих и аварийных домах.

Косметические работы в такой однушке в столице Заполярья обошлись администрации в 360 тысяч рублей. При беглом взгляде, никаких недостатков проверяющим найти не удаётся. Санузел, кухня и жилое пространство готовы «под ключ» - заходи и живи. Теперь осталось дело за малым, дождаться хозяина, который бы согласился на переезд.

В прошлом году муниципальные власти отремонтировали 72 квартиры и комнаты.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Мы уже предложили жильё женщине, которая стоит на очереди с 1987 года. Мы сейчас как раз обслуживаем очередников 1986-1987 годов. Получается, что человек в этой очереди стоял 34 года. Пока ответа нет: ни положительного, ни отрицательного. Надеемся, что ответ будет положительный и она сможет вселиться в эту квартиру.