Северянка зашла в банк и лишилась кошелка с деньгами

Жительница Кольского района обратилась в дежурную часть с заявлением о краже кошелька, в котором находилась купная сумма денег - 41 тысяча рублей. По словам потерпевшей, пропажа была обнаружена после посещения банка.

Оперуполномоченными были изъяты записи с камер видеонаблюдения, на одной из которых видно, как женщина положила кошелёк на соседний банкомат. Проходящий мимо мужчина ещё с улицы заметил чужое имущество и решил присвоить его себе.

Подозреваемого в краже задержали, теперь ему грозит наказание в виде лишение свободы сроком до 5 лет.