Северянкам пора задуматься о новогоднем образе

Сегодня съёмочная группа «Арктик-ТВ» совместно со имиджмейкером побывали в одном из магазинов Мурманска, чтобы помочь девушкам подобрать актуальные образы на будущий год.

Анна Репина, стилист. Сегодня она помогает девушке Полине выбрать образ. И если ориентироваться на символ 2023 года, Чёрного водяного Кролика, то здесь можно разгуляться - цветовая гамма огромная. Полина хочет подобрать три образа, которые можно использовать в течение всего года. У неё уже есть чёрное платье, осталось найти подходящий жакет.

Анна Репина, стилист, имиджмейкер: «Выбрать всё-таки не чёрный, а дать предпочтение, сейчас покажу, вот такой розовый»

- Розовый?

- Да.

- Подойдёт, думаете мне?

- Конечно, конкретно вам он подойдёт. Розовый цвет, он очень оттеняет красиво чёрный цвет вашего платья. Тем более мы видим, что здесь фрагментально повторяются чёрные пуговицы, которые имеются на жакете. Они так же будут красиво дополнять.

Первый образ девушка предпочла классический, элегантный, сдержанного стиля. За основу взяли платье-комбинацию, которое уже стало базой во многих гардеробах. И смотрим, что получилось. Жакет цвета фуксия, который так выигрышно оттеняет чёрный цвет. Эти две вещи в дальнейшем можно использовать с другими, создавая новые комплекты по настроению.

Полина, покупатель: «Я бы хотела посмотреть какой-нибудь свитер или, что-нибудь тёплое. Я бы остановилась на этом».

- Анна Репина, стилист, имиджмейкер: «Я бы предпочла, если мы всё-таки ещё основываемся на более таких нарядных образах. Вот такой своеобразный пуловер. Можно очень красиво сочетать с твоим платьем и ещё, кстати, здесь есть такая акцентная юбка, с которой этот пуловер будет очень красиво смотреться. Предлагаю примерить».

- Давайте попробуем.

Второй образ для встречи Нового года и вечеринок, возможно, в загородной обстановке. Мягкий и уютный за счёт трикотажного полувера, именно им стилист успокоила столь акцентную юбку с пайетками.

Ну, и финальный образ. Стиль уверенных девушек, но характер его можно менять, добавляя или убирая аксессуары. Чёрный комбинезон, яркий макияж и зелёные туфли. В таком наряде невозможно не остаться незамеченной.

Главная цель достигнута – три образа идеально подходят девушке. Осталось лишь дождаться Нового года, чтобы продемонстрировать эту красоту. И помните, красивые вещи делают любую девушку счастливой.