Северянкам-водителям вручали цветы и поздравляли с праздником

В преддверии восьмого марта сотрудники ГИБДД совместно с радиостанцией «Авторадио» вышли на дороги города, чтобы поздравить женщин-водителей с приближающимся Днём 8 марта.

Уже 18 лет подряд журналисты «Авторадио» в канун весеннего праздника выходят на магистрали Мурманска, чтобы поздравить женщин-водителей с приближающимся Международным женским днём. Приятные подарки и пожелания счастливого пути всегда невероятно радуют мурманчанок и сотрудников радиостанции, ведь дарить тёплые эмоции журналисты пытаются в своей работе каждый день.

«Прекрасный праздник, прекрасное настроение! – радуется погоде и предпраздничному дню Ольга Кукреш, организатор акции. – Это самая хорошая акция из всех, которые мы проводим».

Сотрудники Госавтоинспекции с удовольствием присоединяются к акции каждый год. Для полицейских это ещё один повод напомнить представительницам прекрасного пола о важности соблюдения правил дорожного движения. «Женщинам приятно получить подарок от сотрудники ГИБДД нежели административный штраф, - замечает Евгений Шевченко, инспектор первого взвода отдельной роты ДПС по городу Мурманску. - Они с улыбкой относятся к этому, с пониманием, с уважением».

Поздравлять горожанок с приближающимся Международным женским днём помогли и ученики первой школы. Юные инспекторы подарили водителям и пассажирам бумажные тюльпаны, которые специально изготовили к этому дню.