Северянки обмениваются опытом успеха в бизнесе и семье

Встретить женщину в бизнесе ещё каких-то 20 лет назад было явлением редким и, скорее всего, настораживающим. Однако, время не стоит на месте и уже сегодня женщина в коридорах власти никого не удивит. Предпринимателей прекрасного пола в Заполярье поддерживают и поощряют. Как ещё можно помочь бизнесвумен обсудили на второй международной конференции «Женщины в социальном бизнесе».

Более сотни участниц со всех уголков Заполярья, Сибири и даже Норвегии. Мурманск в эти дни стал центром обсуждения проблем предпринимателей. Напомним, в рамках деловой недели в столице Заполярья второй раз проходит международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Главная тема – бизнес в руках представительниц слабого пола, его развитие и отношение со стороны конкурентов-мужчин.

- Вы знаете, само по себе женское предпринимательство уже не является чем-то необычным, - отмечает Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Но всё же стоит признать, что традиционный бизнес с его жёсткой конкуренцией, с его соревновательным началом находится пока еще у мужчин. В этом отношении именно социальное предпринимательство даёт возможность проявить женщинам свои лучшие качества, даёт возможность в полной мере реализовать себя и оставаться женщиной.

Одна из выступающих – мурманчанка Татьяна Уланова, которая является генеральным директором компании, предлагающей медицинские товары. А по совместительству она и многодетная мама. У предпринимательницы четверо детей, младшему Алексею всего 8 месяцев. Однако, это не мешает ей вести бизнес и делиться опытом. На конференции она рассказала, как ей удается гармонично совмещать работу и семейные обязанности.

- Я очень люблю своих детей и очень люблю дело, которым занимаюсь, - признаётся Татьяна Уланова, предприниматель, многодетная мама. - Наверное, это главное. У меня нет разделения: занимаюсь я бизнесом или детьми. Я могу играть с ребёнком и тут же что-то писать, например, в ватсапе, или, наоборот, могу поехать на работу, взять с собой ребёнка, дать ему ручку, карандаши и он будет сидеть рядом со мной.

Участники конференции после докладов и успешных историй делают однозначный вывод, что женщины добиваются большего успеха в бизнесе с так называемым «человеческим лицом» - в сфере образования, медицинского и социального обслуживания.

Начинания предпринимателей прекрасного пола поддерживают и региональные власти. С этого года в рамках грантовой поддержки бизнеса мамы до 26 лет получают определенные преференции.