День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.03.20 19:30
Северянки отметила Международный женский день дракой на улице
Но далеко не все девушки отмечали 8-е марта, играя в хоккей. У одного из торговых комплексов в центре города дамы устроили драку.
Заявлений в полицию никто из участниц потасовки не написал, поэтому причины происшествия обстаются загадкой. Но безобидной драку девушек назвать сложно, так как, судя по видео, били дымы друг друга даже ногами.
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