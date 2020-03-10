Северянки отметила Международный женский день дракой на улице

Но далеко не все девушки отмечали 8-е марта, играя в хоккей. У одного из торговых комплексов в центре города дамы устроили драку.

Заявлений в полицию никто из участниц потасовки не написал, поэтому причины происшествия обстаются загадкой. Но безобидной драку девушек назвать сложно, так как, судя по видео, били дымы друг друга даже ногами.