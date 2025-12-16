Северянки старше 56 лет проявляют повышенный интерес к «прямой линии» Президента России

Топ-5 тем, с которыми северяне обращаются на «прямую линию» с Президентом России, связаны с социальной сферой, жильём, инфраструктурой, экономикой. Также граждан волнуют вопросы государства и общества. Подавляющее большинство активных северян - женщины старше 56 лет.

Руководитель регионального исполкома Народного фронта Максим Сахневич рассказал, о чем жители Мурманской области чаще всего спрашивают Владимира Путина перед «прямой линией» Президента РФ.

Топ-5 тем, с которыми северяне обращаются на «прямую линию» с Президентом России, связаны с социальной сферой, жильём, инфраструктурой, экономикой. Также граждан волнуют вопросы государства и общества. Подавляющее большинство активных северян - женщины старше 56 лет.

Максим Сахневич, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Мурманской области: «Будем работать в дальнейшем, а по результатам «прямой линии» обязательно всё расскажем».